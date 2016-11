Schramberg Nachträge zum "Nach-Denken"

Das ganze Werk ist gemäß dem Titel dem Motto "nachtragen" gewidmet: Es geht um "Nach-Denken", "Nach-Sinnen" und auch "Nach-Sicht".

Der frühere Gymnasiallehrer und Fachleiter am Seminar für Schulpädagogik, dessen Herz schon immer für die Literatur und die Kunst schlug, legt in seinem neuen Band eine große Auswahl an verschiedenen Gedichten vor: Kurze und lange, nachdenkliche und kurzweilige Gedichte sind dabei. So handelt "Bäume im Herbst" zum Beispiel von den verschiedenen Möglichkeiten, mit dem Altern umzugehen. Manche würden die Blätter vermissen, die man im Laufe des Lebens verliert, andere dagegen die Sonnenstrahlen schätzen, die nun durch die lichte Baumkrone scheinen können. Auf eine sehr gelungene Weise regen diese Gedichte zum Sinnieren und Schmunzeln an.

In der Schramberger Buchlese ist Frommers Buch ab dieser Woche erhältlich, eine offizielle Vorstellung soll im Januar stattfinden.