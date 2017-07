Schramberg Nach Unfall: Schwierige Bergung am Hang

Schramberg - Bis nach 18 Uhr waren am Dienstag die Rettungskräfte damit beschäftigt, den Traktor mit Heuwender, der sich am steilen Hang unterhalb des Schlosshofs überschlagen hatte, zu bergen. Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr war ein 64-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden.