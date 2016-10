Schramberg-Sulgen. An der Aichhalder Kreisstraßen-Abfahrt zur Bundesstraße 462 hat es am Mittwoch, um 7.10 Uhr, gekracht. Zwei Personenkraftwagen stießen zusammen, der Unfallverursacher suchte das Weite. Ein 51-jähriger Autofahrer wollte von der Bundesstraße nach links in die Aichhalder Straße abbiegen. Dazu hatte er sich auf der Abbiegespur eingeordnet. Aus der Kreisstraße kam ein hellblauer Kleinwagen, der am Ende der Abfahrt nach links in Richtung Rottweil abbog. Der Fahrer dieses Autos touchierte das wartende Fahrzeug hinten links und setzte seine Fahrt danach unbeeindruckt und ohne anzuhalten fort. Über die Höhe des Sachschadens gibt es bisher keine Informationen. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 07422/2 70 10.