Schramberg Nach Omas Rezept

Schramberg (lar). Francesco Infantones Aufstieg ist bemerkenswert. Seine Karriere in Schramberg begann der ehemalige Weltmeister im Kickboxen als Tellerwäscher in der Junghans-Kantine, nun bietet er in seiner Pizzeria in der Oberndorfer Straße 25 italienische Pastaspezialitäten sowie Pizza aus dem Holzofen an.