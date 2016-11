Schramberg Nach der Martinsfeier Umzug und Umtrunk

Deshalb versammelten sich am Donnerstagabend viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in der St. Laurentius-Kirche in Sulgen. Dazu eingeladen hatte der Kindergarten Wittum. Danach gab es einen großen Martinsumzug mit anschließendem Umtrunk im Pfarrhof. Schon seit Wochen übten die zukünftigen Schulanfänger für diesen besonderen Tag. Traditionell führten die Kinder die Legende in der Kirche auf, die instrumental begleitet wurde. Anschließend zog der St. Martinsumzug durch die Gassen von Sulgen, dort wurden Laternenlieder gesungen.

Im Pfarrhof empfing man die Besucher mit leckerem Gebäck und heißen Getränken, gespendet von zwei Sulgener Geschäften. In gemütlicher Atmosphäre verweilten Kinder und Eltern noch, bis es schließlich an der Zeit war, die müden Laternenträger nach Hause zu bringen.