Schramberg-Waldmössingen. Der Fahrer eines schwarzen Mitsubishi ist am Freitag gegen 20.15 Uhr auf der Winzelner Straße nach Durchfahren des Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Metallzaun geprallt. Laut Polizei wurde dieser beschädigt. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, habe der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Winzeln fortgesetzt, so die Polizei. Zeugen können sich bei der Polizei Schramberg, Telefon 07422/ 270 10, melden. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.