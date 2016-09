Schramberg Mythos Junghans mitbegründet

Bereits 1927 wurde der Terrassenbau von Gustav Adolf Platz in das Buch "Baukunst der neuesten Zeit" über die bedeutendsten Werke der zeitgenössischen Architektur aufgenommen. 2005 hat die Kunsthistorikerin Kerstin Renz den Terrassenbau in ihrer Doktorarbeit über Philipp Jakob Manz als einen Höhepunkt im Stahlbetonbau des 20. Jahrhunderts bezeichnet. 2015 wurde der Terrassenbau deshalb auch in dem Film "Monumente des Fortschritts - Industriedenkmäler im Südwesten" gewürdigt. Das markante Industriegebäude gehört deshalb zu den Spitzensehenswürdigkeiten der Fünftälerstadt Schramberg von internationalem Rang und wird auch in der aktuellen Schwarzwaldliteratur seiner Bedeutung entsprechend hervorgehoben.

Zu Spitzenzeiten waren im Terrassenbau etwa 450 Junghansianer zunächst mit der Taschenuhren- und später mit der Armbanduhrenproduktion beschäftigt. Die Erinnerungen dieser Menschen stellen einen wichtigen Aspekt örtlicher Industriegeschichte dar. Vor diesem Hintergrund hat das Stadtarchiv vor drei Jahren damit begonnen, die Geschichte des Industriegebäudes genauer zu erforschen. Der daraus entstandene Film "Der Terrassenbau der Uhrenfabrik Junghans in Schramberg – Zeitzeugen berichten über ein Industriedenkmal" mit den Erinnerungen der ehemaligen Junghansianer Robert Abt, Franz Braun und Franz Zehnder (1928 bis 2014) wird ab Freitag auf der Facebookseite der Großen Kreisstadt Schramberg zu sehen sein.

Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals wurden weitere Zeitzeugen befragt und einige bisher unbekannte Fotos des Gebäudes entdeckt. Aus den Erinnerungen und Fotos ist in Kooperation mit dem Museums- und Geschichtsverein Schramberg die Ausstellung "Terrassenbauer" entstanden, die mit Unterstützung der Uhrenfabrik Junghans am Sonntag in der dritten Etage gezeigt wird.