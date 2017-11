Schramberg Musikzauber modern eingestellt

Durchweg moderne Titel werden beim diesjährigen Konzert zu hören sein. Die Tennenbronner Sänger bieten Popsongs und Melodien mit Ohrwurm-Garantie wie "Sound of Silence" von Simon and Garfunkel, "Applaus, Applaus" der Sportfreunde Stiller oder "Chöre" von Mark Forster. Auch Herbert Grönemeyers "Musik nur wenn sie laut ist" oder "Story of my life" von One Direction dürfen nicht fehlen. Instrumental begleitet werden die Sänger von ihrer Band.

Drei Stilepochen vereint

Das Akkordeonorchester legt mit "Concerto d’Amore" ein Werk von Jacob de Haan auf, das mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Epochen und Stilrichtungen verbindet.