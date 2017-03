Schramberg Musikverein Frohsinn schickt sein Publikum in den April

Auch der "Frohsinn" Tennenbronn selbst wird als Gastgeber an diesem Abend für einige humoristische und unterhaltsame musikalische Showeinlagen sorgen. Im Wechsel mit Peter Moreno werden die Tennenbronner Musiker den Abend für das Publikum zur unvergesslichen "Lachnummer" machen.

Die Proben für die Veranstaltung laufen bereits seit Januar auf Hochtouren. Auf besondere musikalische Schmankerl können sich die Zuhörer jetzt schon freuen! Los geht’s am Samstag, 1. April, um 20 Uhr, in der Festhalle in Tennenbronn. Einlass ist eine Stunde früher, um 19 Uhr. Tickets sind ab sofort per Mail unter vorsitzender@frohsinn-tennenbronn.de, in der Löwenapotheke in Tennenbronn und bei allen aktiven "Frohsinn"-Musikern für 15 Euro (Abendkasse: 17 Euro) erhältlich. Im Eintrittspreis inbegriffen ist jeweils ein Glas Sekt pro Karte vor Beginn der Veranstaltung. Weitere Infos auch unter: wwww.peter-moreno.de