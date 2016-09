Schramberg Musiknacht

Schramberg. Auf der Plattform präsentierten sich "Me’n’S acoustic", "Börnaut", "Mainscream" und "Das Kartoffel" – vom Feinsten. Einziges Manko: Das Publikum hätte stärker vertreten sein können. Die Stimmung war dennoch spitze. Den Auftakt gestalteten "Me’n’S acoustic". Melanie Slezinski (34) und Saskia Helm (35), zwei Schrambergerinnen, fanden sich durch eine gemeinsame Bekannte erst vor neun Monaten. Beide spielten Gitarre und Rhythmusinstrumente – und glänzten mit starken Stimmen. Die eine sang rauchig und tief, die andere klar und bezaubernd. Fast täglich probten sie in den vergangenen Wochen. Hatten rangeklotzt. Fünf Auftritte liegen bereits hinter dem Duo. Mit Songs wie "Joline", "Shut up and dance with me", "You can stay" oder "Rolling in the deep" heizten der Lockenschopf mit Hut und die Blondine mit frechem Kurzhaarschnitt den Laden im Nu auf. "Von den Mädels möchten wir unbedingt mehr hören", verkündete eine Clique im Publikum unisono und war mit ihrer Meinung nicht allein.

Dennis, der enthusiastische Frontsänger, stand im Zentrum von "Börnaut", der zweiten Band. Der beeindruckte auch mit seinem Hut, dem präsenten Vollbart und später mit den wilden Haaren. Harten deutschen Punkrock röhrte das Quartett mit durchweg eigenen Liedern. Besungen wurden Themen wie "Droge" "10000 Idioten werden jeden Tag geboren" und fehlen durfte nicht der hausgebackene Kultsong "Börnout". Die Band existiert seit zwei Jahren und hat bereits den vierten Sänger am Start. "Alles ist gut", sang Dennis ins Mikro – und das war es.

Melodisch und ein Vollgenuss war der Auftritt von "Mainscream". "Hey everybody" oder "Revolution" lauteten ihre Titel. Keyboarder Amir Zahirovic tobte sich leidenschaftlich über seiner Tastatur aus und nach Meinung eines Gastes, erinnerte er an das Tier aus der Muppetshow am Schlagzeug. Sven Kindler spielte seinen Bass auch mal hinter dem Kopf. Schlagzeuger Roland Hettich pulsierte über die Felle. Sänger Dennis Helm verstand seine Stimme mal sanft, mal kernig einzusetzen. David Trautwein tobte sich mit seiner Gitarre aus. Die Band wurde im Sommer 1999 gegründet. Entsprechend dessen trumpften die Jungs auch mit langjähriger Erfahrung auf.