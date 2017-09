Schramberg Musiker begeistern Zuhörer auf ganzer Linie

Den Auftakt des Abends bildete die lokale Band "Plan C", bestehend aus Adrian Uhl und Dennis Kramer mit einigen rockigen Elementen. Sie begeisterten das Publikum auf der ganzen Linie. Auf die Bilder-Präsentation der Reise folgte schließlich der Hauptact. Bis spät in die Nacht überzeugten die vier Bandmitglieder vor der kapverdischen Flagge mit einem Musikstil, der durch seine Einzigartigkeit und musikalische Bandbreite unmöglich einem Genre zuzuordnen ist. Mit einigen Schlagzeug-, Bass-, und Gitarrensoli wurden dem Publikum die Facetten der verschiedenen Instrumente sowie die traditionellen Rhythmen der Kapverden präsentiert – und durch die gesangliche Perfektion des Sängers Kapa in kreolischer Sprache ergänzt.