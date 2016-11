Schramberg Musikalische Leistung hätte sich eine Krone verdient

Zu seiner bewährten Rhythmusgruppe Stephan Schuchardt am Schlagzeug und Alvin Mills am Bass hat der Saxophonist erstmals Gitarrist Alex Auer und Keyboarder Michael Quast eingeladen. Mit "Back to You" ging die Gruppe bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt gleich in die Vollen und zeigte, was an dem Abend im Kulturbesen angesagt war: Funk, Rhythm and Blues.

Und das traf offenbar genau den Geschmack des Publikums, denn sofort war Bewegung und Begeisterung im Saal. Da passten die Riffs, die Alvin Mills bei seinem ersten Solo anspielte von "Walk on the Wild Side". Aus einem Spaziergang wurde nichts, denn Alex Auer nahm zumindest die zweite Aufforderung im Beatles-Titel "Twist and Shout" beim Wort und war kaum noch ruhig zu stellen: Volle Kraft voraus beim Gesang, nur unterbrochen von seinen Solos an der Gitarre oder von denen der anderen Musiker.

Das war ein rasanter Wechsel im "Swing-Ding" von den Saiten über die Tasten zum Bläser, wie beim Ray-Charles-Titel "I Got a Woman", der in einer eigenen Version zu hören war. Auch der Titel von Alvin Mills noch unveröffentlichter CD wurde vorgestellt und beim Hendrix-Titel "Voodoo Child" konnten die Saiten-Helden Alvin und Alex ausgiebig Zeugnis ablegen von ihren Künsten, später noch gesteigert mit Zupfen hinterm Kopf oder mit den Zähnen.