Schramberg Musikalische Leckerbissen serviert

Unterstützt von einer Bildershow erklangen zum Abschluss verschiedene Titelmelodien wie "Goldfinger" und "For your eyes only" in "James Bond Theme". Die Schonacher wurden mit großem Applaus belohnt und gaben dem großen Beifall gerne mit einer Zugabe nach. So endete der gelungene Konzertabend mit "Abel Tasman".

Umjubelte "Revanche" folgt beim Oktoberfest

Die Ankündigung, 2017 beim Oktoberfest in Schramberg aufspielen zu wollen, sorgte bei der Stadtmusik für Jubel. Dirigent Meinrad Löffler zeigte sich mit dem Konzert "sehr zufrieden" und freut sich schon auf die vertiefende Arbeit beim Probenwochenende. Das traditionelle Weihnachtskonzert ist wie jedes Jahr am 25. Dezember im Bärensaal und beginnt um 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf ist am Freitag, 16. Dezember, ab 18 Uhr in der HAU.