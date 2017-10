Schramberg Musik und Literatur prägten sein Leben

Schramberg-Sulgen (ala). Hans Werner ist am Sonntag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben. Keine zwei Wochen ist es her, da hatte der pensionierte Studiendirektor noch für den Schwarzwälder Boten über das Serenadenkonzert in der alten St.-Laurentiuskirche geschrieben. Nun müssen seine Familie und seine Freunde, aber auch all diejenigen, die gerne seine Konzert- und Theaterberichte lasen, die ihn als Lehrer oder Chorleiter erlebten, oder mit denen er gemeinsam dieselbe Liebe zur Kultur pflegte, Abschied nehmen.