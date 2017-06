Schramberg Muschalle mit Trio

Mit Swing, Blues und Boogie Woogie wird der Mann am Klavier aus dem hohen Norden wieder für beste Stimmung sorgen in der Szene-Kneipe in der Stadtmitte. Das sicherlich wieder gut eingestimmte Publikum auf seinen Stammplätzen weiß aus langjähriger Erfahrung, was da anrollt; und Boogie-Fuchs Frank weiß, wie er diese Erwartungen erfüllen kann.

Mit Matthias Klüter am Bass bringt er einen guten Bekannten mit und Schlagzeuger Dirk Engelmeyer hat auch schon im "Rocklore" den Takt angegeben. Es ist also für einen lockeren Abend alles eingerichtet, und die Küche hat sicherlich auch eine gute Grundlage im Vorprogramm angerichtet.

Ab 20 Uhr ist beim Moos im Hauptprogramm Boogie angesagt.