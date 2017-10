Schramberg-Waldmössingen. Bei einem Unfall in der Vorstadtstraße ist am Freitag gegen 10.30 Uhr ein Motorradfahrer verletzt worden. Eine 48-jährige VW-Fahrerin war auf der Straße in Richtung Beffendorf unterwegs, so die Polizei. Hinter ihr fuhr ein 53-jähriger Honda-Fahrer. Da die Autofahrerin weit rechts fuhr und die Geschwindigkeit verringerte, ging der Motorradfahrer davon aus, dass die Frau anhalten wolle und überholte sie links. In diesem Moment betätigte die 48-Jährige ihren Blinker, um nach links in die Weiherstraße abzubiegen. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Seine Maschine durchbrach nach dem Aufprall einen Holzzaun. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.