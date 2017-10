Schramberg-Waldmössingen. Bei einem Unfall in der Vorstadtstraße ist am Freitag gegen 10.30 Uhr ein Motorradfahrer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 53-Jährige hatte eine 48-jährige Autofahrerin überholt, die in Richtung Beffendorf zunächst weit rechts fuhr, dann aber links in die Weiherstraße abbog und dabei mit dem Motorradfahrer zusammenprallte. Dessen Maschine durchbrach einen Holzzaun. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.