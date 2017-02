Schramberg Morgens um fünf Uhr auf der Piste

Dort war der Schramberger Joachim (Joe) Fink bereits 14 Tage mit dabei. In 140 Einsatzgruppen wurden beim Großanlass insgesamt 25 000 Arbeitstage geleistet, sei es in der Rennorganisation, Logistik, Bau, Social Events, Rennbüro, Medien, Marketing oder auch in der Administration. Nach der Alpinen FIS Ski WM 2003 lebte die Organisation weiter und Joe Fink begleitete nun die jährlichen Skiweltcup-Austragungen in St. Moritz. Ohne die Voluntari Engiadina wären Skiweltcup-Rennen im Engadin undenkbar. Als klar war, dass St. Moritz die Ski WM im Jahr 2017 wieder austragen wird, war Joe Fink klar: "Da bin ich wieder dabei". Seine Begeisterung übertrug sich auf Annette Melvin, die sich ebenfalls gleich für 2017 anmeldete. Stefan Pfaff wurde von Annette Melvin angesteckt und war die zweite Woche ebenfalls im Einsatz.

14 Tage lang morgens um fünf Uhr bereits auf dem Berg stehen, Schnee aus der Piste schaufeln, Banner aufstellen, rutschen, kontrollieren – da gehört schon eine Menge gute Kondition und Begeisterung dazu, so Joe Fink. Er war als "Rutscher" den ganzen Tag auf der Piste unterwegs und rutschte in Gruppen den überschüssigen Schnee oder die Rillen in der Piste heraus. Die Mitglieder der Rutschcrew absolvieren im Vorfeld ein kurzes Vorfahren, damit die Fahrfähigkeiten beurteilt werden können. Wer sich nicht 100 Prozent für diese Aufgabe eignet, wird aus Sicherheitsgründen in einen anderen Bereich eingeteilt. Annette Melvin hatte im Bannering-Team ihre Aufgabe. Auch dort ist sicheres Skifahren Voraussetzung, da die Werbebanner entlang der Rennpisten angebracht werden. Stefan Pfaff war bei der Akkreditierung im Bereich TV Team und Moderatoren zuständig.

Beim nächsten Großevent in Åre/Schweden sind die drei wieder dabei. In Åre finden die FIS Alpine Skiweltmeisterschaften vom 5. bis 17. Februar 2019 statt. Joe Fink hat bereits in St. Moritz mit dem Organisationsteam gesprochen und die Bereitschaft bekundet. Wer Lust hat, dabei zu sein, kann sich schon jetzt anmelden unter: www.skiverein- schramberg.de