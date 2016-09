Schramberg Miteinander und nicht übereinander reden

Im Anschluss an die Begrüßung durch Oberbürgermeister Thomas Herzog und seinen Worten: "Ich wünsche uns allen viele neue Eindrücke und spannende Gespräche", folgte die Vorführung des Films aus dem Jahre 1976, welcher das Leben von Prophet Mohammed erzählt. Der Film spielt im siebten Jahrhundert und Mekka steht unter einer religiösen Führerschaft. Nachdem dem Propheten Mohammed der Erzengel Gabriel erscheint, will er dem Volk Mekkas verkünden, dass es nur einen Gott und eine richtige Religion gibt: den Islam. Da die religiösen Führer Mekkas ihre Macht bedroht sehen, kommt es zu Konflikten in der Stadt. Mohammed und seine Anhänger werden aus Mekka vertrieben, doch sie lassen sich nicht von ihrem Glauben und der Verbreitung ihrer Botschaft abbringen. Dem Propheten und seinen Anhängern gelingt es, immer mehr Menschen zu überzeugen und ihre Botschaft zu verbreiten. "Der Film zeigt, dass der Islam nichts mit Gewalt zu tun hat. Gerade aus aktuellem Anlass ist das eine wichtige Botschaft, die uns alle betrifft", erklärt Risch. Nach der Hälfte des Films wurde aufgrund der Länge eine Pause eingelegt. Der katholische deutsche Frauenbund und der türkisch-islamische Kulturverein sorgten fürs leibliche Wohl in Form von türkischen Spezialitäten.

Reichlich Gesprächsstoff

Bereits nach der ersten Filmhälfte gab es reichlich Gesprächsstoff. "Ich finde es sehr gut, dass die Leute sich über den Islam informieren. Heutzutage denkt durch die aktuellen Vorkommnisse jeder, Islam wäre für den Terror verantwortlich. Doch das stimmt nicht, der Islam will genau das Gegenteil bewirken", so die Worte eines aus Syrien stammenden Flüchtlings. Auch eine Gruppe von sieben weiteren jungen Flüchtlingen war mit ihren Begleitern gekommen. Ihnen liegt es ebenfalls am Herzen, ein friedliches Zusammenleben gestalten zu können. Genau dieses Zusammenführen von verschiedenen Kulturen und Meinungen sollte die Veranstaltung bewirken.

"Wir wollen miteinander und nicht übereinander reden. Die Veranstaltung steht für gegenseitiges Verständnis und Respekt", so Risch.

Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit der Besucherzahl. "Es war auf jeden Fall ein weiterer wichtiger Beitrag zum Frieden in unserer Stadt", fasst Risch die Veranstaltung zusammen.