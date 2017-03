Schramberg Mit Schneeschuhen geht es über den vereisten Stausee

Rottweil/Schramberg. Die DAVler der Sektion Oberer Neckar erlebten eine wunderbare Schneeschuhwanderung zur Darmstädter Hütte in Österreich. Ausgangspunkt war St. Anton am Arlberg (1304 Meter) bei sonnigem Wetter. Die Lawinenwarnstufe zwei war in einem für Schneeschuhlaufen akzeptablen Bereich. Das Ziel war die auf 2384 Metern gelegene Darmstädter Hütte.