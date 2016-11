Schramberg "Mit Sanders anders gelaufen"

Schramberg. Sie hat 34 Staaten der USA bereist und zählt viele US-Amerikaner zu ihren Freunden: Die Schramberger Künstlerin Brigitte Landgrebe hat zwar hinsichtlich der US-Wahl "gehofft, dass es nicht so endet", insgeheim aber damit gerechnet. Denn, dass Donald Trump Erfolg haben werde, das habe sich bereits in den vergangenen Tagen immer stärker abgezeichnet.

Das Wahldebakel haben ihrer Ansicht nach aber die US-Demokraten selbst verschuldet: Hillary Clinton sei nicht beliebt, auch weil sie als Reiche für das Establishment und die Wall-Street stehe, von dem viele Bürger die Nase voll hätten – hätten die Demokraten Clintons demokratischen Mitbewerber Bernie Sanders nominiert, dann hätten es die Demokraten schaffen können, ist Landgrebes Ansicht. Clinton habe nicht erkannt, dass es in Amerika, ähnlich wie derzeit auch in Deutschland, eine allgemeine Unzufriedenheit gebe, weil die Probeme der "Durchschnittsbürger", nicht ernst genommen würden. Ihre Freunde und Bekannten, so Landgrebe, seien zwar überwiegend Anhänger der Demokraten, macht Landgrebe deutlich, teilweise gehe aber der politische "Riss" quer durch die Familien: Der Mann sei Republikaner-Anhänger, die Frau wähle demokratisch – indes diese Spaltung sei nicht erst durch die jetzigen Kandidaten entstanden, sondern liege an den jeweiligen Ansichten. Die Wahl Trumps tut Landgrebe "leid für das Land", in dem es auch "viele tolle, offen denkende Leute" gebe. Sie hoffe, dass diese "Trump überstehen" – etwas vor ihm habe es ja mit Reagan auch schon einen Schauspieler gegeben, der Präsident geworden sei. Allerdings sei ihr klar, dass Trump dadurch, dass er Senat und Repräsentantenhaus hinter sich habe, das umsetzen könne und werde, was er angekündigt habe.