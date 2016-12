Schramberg Mit Rossini zu explosivem Höhepunkt

Es folgte die "Fields Ouverture" von Hiroki Takahashi, in welcher die schöne und ausgedehnte Feldlandschaft vor der Ohda Junior High School in Amerika musikalisch dargestellt werden sollte. Nach einem Einleitungsthema im Holzsatz mit einem an barocke Zeiten erinnernden Mordent kamen in vitalem Tempo alle Register des Orchesters in symphonischer Durchdringung voll zur Geltung. Danach verwandelte sich das Klangbild zu einer weichen Kantilene, die sich in einem effektvollen Crescendo orchestral ausweitete und wiederum zu einer kolossalen Tempobeschleunigung führte, und in einem feierlichen Hymnus endete.

Die Komposition "Crossroads. Aarwangen" von Carl Wittrock fand ihre programmatische Anregung in dem wichtigen Handelsknotenpunkt am Schweizer Fluss Aare. Dieses für ein Jugendorchester übrigens hochgegriffene Stück ließ die einzelnen Register, zum Beispiel die Klarinetten zum Anfang, mit langen, anspruchsvollen Passagen solistisch auftreten und stellte die jungen Musiker durchweg vor verantwortungsvolle solistische Aufgaben. Die einzelnen Stimmen ließen sich allesamt klangschön vernehmen, zum Beispiel auch die Saxophone in ihrem lyrischen Part.

Vitale Posaunenläufe münden in ein Atem raubendes Accelerando

Als letztes stand ein Medley aus dem Musical "Joseph" von Andrew Lloyd Webber auf dem Programm, im Arrangement von Michael Sweeney. Man weiß, dass dieser erfolgreiche Musical-Komponist sozusagen ein Händchen für geschmeidige, gehörfällige Melodien hat, und das zeigte sich auch hier in den vielen liedartigen Themen, zum Beispiel in dem emotional anrührenden Trompetensolo, das Benedikt Gießibl in perfektem Sound intonierte. Aber auch das solistische Saxophon-Trio spielte seinen Part mit einfühlsamer Hingabe. Nach dem rauschenden Applaus wurde "True Colors" der Popsängerin Cyndi Lauper als Zugabe gespielt.

Bühnenfüllend postierte sich die Hauptkapelle und eröffnete mit der "Tancredi"-Ouverture von Gioacchino Rossini ihr Programm. Das war in der Tat ein schwerer Brocken, aber in einer hervorragenden und auf die Bedürfnisse des großen Blasorchesters zugeschnittenen Bearbeitung von Franco Cesarini, der selbst als Komponist einen guten Namen hat. Meinrad Löffler verstand es, die erforderliche Klangbalance zwischen den Holzbläsern und dem schweren Blech herzustellen. Aber gerade für die Holzbläser galt es doch ein Höchstmaß an Virtuosität aufzubringen, spielten sie doch eigentlich den Streicherpart des klassischen Symphonieorchesters.

Von Flöte und Oboe angestimmt, wird ein kurzschrittiges Achtelthema rhythmisch untermalt und durch Beschleunigung dieser Rhythmen zu einem explosiven dynamischen Höhepunkt emporgetrieben, welcher, unterlegt von vitalen Posaunen-läufen, schließlich in ein den Atem raubendes Accelerando einmündet.

Ohne den Wert der folgenden Stücke schmälern zu wollen, ist der Rezensent geneigt, in der perfekten Wiedergabe dieser Rossini-Ouvertüre den Höhepunkt des Abends zu sehen.

Die "Hymn of the Highlands" von Philip Sparke könnte man auch als eine Hommage an die alte Musik Schottlands verstehen. Auf raunenden Klängen führen Klarinette und Bassklarinette ein solistisches Zwiegespräch, dann gewinnt das Ganze an orchestraler Tiefe und erreicht mit hymnisch-lyrischem Ausdruck einen mächtigen Sound, bevor Trommelschläge ein zupackendes Marschthema ankündigen. Ein wunderschönes Saxophon-Trio führt mit seinen liedhaften Themen zentral in die Welt der schottischen Folklore.

Im Finale wird unter markantem Schlagwerk, heftigem rhythmischen Stampfen und scharfen Trompetenstößen ein nicht zu überbietender Höhepunkt erreicht. Hier ging, salopp ausgedrückt, die Post ab. Es war ein wirklich mitreißendes Musikerlebnis, wie das große symphonische Blasorchester quasi unter den verschiedensten Rhythmen fieberte und vibrierte, während in der Tiefe schaurige Motive ertönten. Vom selben Komponisten Philip Sparke, aber nun ganz anders im Charakter, war das Trompetensolo zu "Manhattan", welches der junge begabte Trompeter Jonas Rehm mit brillanter Tonschönheit und technischer Bravour hinlegte. Auf einem breit fließenden orchestralen Klangteppich entwickelte er ausdrucksvoll sein liedhaftes Thema, tonsicher auch in hohen Lagen, exakt die Verzierungen ausgestaltend.

Im zweiten Teil wurde von ihm eine schnelle Stoßtechnik verlangt, die in dieser zeitlichen Länge wohl atem- und ansatzraubend gewesen sein dürfte.

Mit der typischen Filmmusik "Star Wars Saga" von John Williams bot die Stadtmusik noch einmal das für diese Spezies von Musik typische Volumen, aber auch in den eingelagerten Soli, zum Beispiel vom Englischhorn, erregende Klangerlebnisse. Das war alles sehr gut gemacht und hielt bis zum letzten Takt die Zuhörer spannungsvoll in Atem. Vorsitzender Peter Flaig hatte guten Grund, an Dirigenten und Musiker Dank zu sagen und Blumenbuketts zu überreichen. Als Zugabe erklang der "Stoplersdorfer Sonntagsmarsch", eine zum Schmunzeln anregende Humoreske, und zu guter Letzt der bekannte Titel "Winter Wonderland".

Es war, alles in allem, ein schöner Konzertabend, und innerlich beschwingt verließ das Publikum den Bärensaal.