Schramberg. Podium Kunst fährt ins vorweihnachtliche Stuttgart. Ja, dort gibt es jetzt den Weihnachtsmarkt. Doch das eigentliche Ziel der Fahrt in die Landeshauptstadt ist die Ausstellung "Unsichtbare Räume" des Künstlers Francis Bacon in der Staatsgalerie. Bacon (1902 bis 1992) gilt als einer der bedeutendsten Maler Großbritanniens. Zu sehen sind über 30 großformatige Gemälde sowie Papierarbeiten dieses weltweit berühmten Künstlers. Für die (Bus-)Fahrt am Samstag, 10. Dezember, sind noch Plätze frei. Kosten: 50 Euro mit Fahrt, Eintritt und Audioguide oder Führung; Schüler 25 Euro. Start ist um 9 Uhr am Bettenland, 9.10 Uhr Sulgen, Rose; 9.20 Uhr Dunningen Mitte/Stadthalle, zum Besuch der Staatsgalerie ab 11 Uhr. 12.30 bis 16 Uhr ist zur freien Verfügung, dann geht es zurück. Anmeldung bei Podium Kunst, Telefon 07422/47 13, oder per E-Mail an info@podiumkunst.com.