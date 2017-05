Schramberg Mit Herzblut und Geschick

Schramberg-Sulgen. Zu ihrem 50-jährigen Bestehen und zu 25 Jahre Industrietreff Schramberg hatte die Kaupp GmbH zahlreiche hochrangige politische und wirtschaftliche Vertreter, Stadträte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Gäste an den Firmenstandort in der Max-Planck-Straße in Sulgen eingeladen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bezeichnete den Jubilar als Vorzeigebetrieb. Sie sei beeindruckt, wie aus einem kleinen Maler- und Lackierergeschäft ein modern aufgestellter Multihandwerksbetrieb geworden sei. So eine Entwicklung gelinge nur mit unternehmerischem Gespür und setze Qualität voraus.

Auch seien mit dem Zukauf von Unternehmen mutige Entscheidungen gefällt worden, dafür zolle sie höchsten Respekt. Familienunternehmen wie Kaupp setzten stärker als andere auf Nachhaltigkeit und weniger auf Rendite. Die Firma denke langfristig und bilde aus, um den Bestand zu sichern. Außerdem engagiere sie sich seit 2003 auch sozial in verschiedenen Einrichtungen. Heute nutze sie die Gelegenheit, um sich für die Leistungen der Firma Kaupp für die Gesellschaft zu bedanken. Als Ministerin sei es ihr ein großes Anliegen, den ländlichen Raum zu stärken. Ihr Haus stehe immer offen, wenn sie helfen könne, bekräftigte die CDU-Politikerin.