Schramberg Mit Hans-Jochem Steim wiederholt sich Firmen-Geschichte

Schramberg. Die für die Stadt wenig rühmliche Geschichte mit dem geplatzten Verkaufsvorhaben des Krankenhausensembles an die Investoren Penz (Berlin) und Züllig (Schweiz) hat mit dem jetzigen Verkauf des Gut Bernecks und des benachbarten Personalwohnheims eine gute Wendung genommen. In nichtöffentlicher Sitzung gab der Gemeinderat am Donnerstag dem Verkauf der Burg, in der derzeit die Uhrenmanufaktur Lehmann ihren Sitz hat, statt. Erwerber Hans-Jochem Steim will das denkmalgeschützte Objekt zu einer gehobenen Unterkunft für Gäste seiner Firmen umgestalten. Zudem soll in der Beletage der Burg die Möglichkeit geboten werden, Eventveranstaltungen anzubieten. An einen Restaurantbetrieb ist nicht gedacht. Um den Charakter der Burg stärker herauszustreichen, soll zudem der Zwischenbau zum Personalwohnheim, einst als Kinderkrippe für Mitarbeiter des Krankenhauses geplant, dann aber als Kinderhort genutzt, hin abgerissen werden.