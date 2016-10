Schramberg (olo). Zum monatlichen Seniorentreff lädt wieder das Seniorenforum ein. Schon im Mai war das Thema "Mein Handy, das unbekannte Wesen" ein voller Erfolg gewesen. Zahlreiche Senioren nutzten die Gelegenheit, sich von zwei Mitarbeitern der Firma Wienen IT und einer großen Schar von engagierten Jugendlichen Fragen zu ihren persönlichen Handys beantworten zu lassen. Der Informationsaustausch zwischen Jung und Alt stieß auf große Resonanz. So wurde auch der Wunsch laut, eine solche Veranstaltung zu wiederholen, als weitere Vertiefung, aber auch als Angebot für neue Interessenten, die bisher noch nicht teilnehmen konnten. Am Montag, 7. November von 15 bis 17 Uhr findet also der neue Seniorentreff zum Thema Handys und Tablets statt, das Expertenteam hat sich wieder bereit erklärt. Ausnahmsweise wird dieser Nachmittag im Erdgeschoss des Stadtmuseums im Schloss angeboten, hinterer Eingang über den Parkplatz. Eigenes Handy und/oder Tablet sollten mitgebracht werden. Das Seniorentreff-Team sorgt auch im Schloss für Kaffee, Getränke und Hefezopf.