Schramberg Mit Geschick und viel Herzblut

Praktische Kleidung wie Schürzen, Schals und Mützen oder auch Kinderbekleidung und Schuhe, gab es zu erwerben. Seifen und unzählige Dekoartikel wechselten den Besitzer. Künstler präsentierten ihre gemalten Aquarelle oder auch Öl- und Acrylbilder, hochwertige Drucke wurden angeboten. Kissen, Puppen, hübsche Bänder oder Schlüsselanhänger, gab es zu entdecken. Kunstvoll waren Schönheiten aus Blech, Edelrost oder Holz entstanden. Ein Hobbykünstler krempelt seit einigen Jahren altes Silberbesteck um. Daraus entstehen Gebrauchsartikel wie Flaschenöffner oder Schmuck. Geschmackvoll ausgestattet überraschte auch das "Café", in dem die Farbe weiß dominierte. Wie gut, dass selbst genähte Taschen zu erwerben waren, in denen man die erworbenen attraktiven Schätzchen nach Hause tragen konnte. Zuvor genoss man im gemütlichen Ambiente noch gern einen Kaffee. Nicht zu überhören waren die "Happy German Bagpipers", die ein Ständchen gaben. Die Gruppe kommt aus Friesland und verbringt gerade einen Aufenthalt in Schenkenzell.