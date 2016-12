Schramberg Mit fairen und nachhaltigen Ideen

Der Zukunftsmarkt sei ein enkeltauglicher Tag für die ganze Familie, wobei "enkeltauglich" nachhaltige, soziale, innovative und/ oder regionale Produkte, Dienstleistungen und Projekte bedeute.

Zuallererst gratulierten sich die Anwesenden jedoch gegenseitig zum zweiten Geburtstag ihres Vereins. "Unglaublich, was wir in diesen zwei Jahren schon auf die Beine gestellt haben", so die Vorsitzende Sonja Rajsp, die einen kleinen Jahresrückblick in Bildern und Videos vorbereitet hatte. Highlight sei der Erste Rottweiler Zukunftsmarkt im Mai gewesen, der mit Riesen-Programm, über 50 Ausstellern und 3500 Besuchern sämtliche Erwartungen übertroffen habe. Außerdem waren da noch die erfolgreiche nachhaltige Tombola plus Cocktail-Stand beim 25jährigen Juks³-Jubiläum in Schramberg und der "Kulti-fair-Punsch" beim diesjährigen Markt der Kulturen in und ums Gymnasium Schramberg.

Für weitere zwei Jahre wurden Sonja Rajsp (Vorsitzende), Moritz Notheis (stellvertretender Vorsitzender) sowie Elisabeth Wahl (Kassierin) in den Vorstand gewählt. Der erweiterte Vorstand besteht aus Ulla Lange, Peter Haberstroh, Jörn Lauer, Hubert Nowack und Gabriele Schneider. Schneider ist auch neue Schriftführerin.