Schramberg Mit ein paar Majolika-Tassenfing alles an

Schramberg. Gisela Lixfeld erzählt gerne und mit Begeisterung. Wer einmal mit der Leiterin des Schramberger Stadtmuseums durch eine Ausstellung wandeln durfte, verlässt das Schloss mit einem großen Paket geschnürt mit Wissen, Bildern und Eindrücken – und der Erkenntnis, dass da eine liebt, was sie tut. Geschichte – vor allem die Schramberger – und Menschen – vor allem die Schramberger – haben ihren Alltag in den vergangenen 37 Jahren bestimmt. Ende August übergibt Lixfeld den Schloss-Schlüssel an Carsten Kohlmann als Museumsleiter und an Sabine Dietzig-Schicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mit dem Eintritt in den Ruhestand wird sich also nicht nur für Lixfeld, sondern auch für die Organisationseinheit Stadtmuseum/Stadtarchiv einiges ändern.

Als junge Ethnologin hatte Lixfeld zusammen mit Kommilitonen aus Freiburg eine Exkursion zur Da-Bach-na-Fahrt unternommen. Zufällig lernte sie dort den damaligen Leiter des Stadtmuseums, Andreas Kauz, kennen, der auf der Suche nach wissenschaftlichen Hilfskräften für Schrambergs erste Schwarzwalduhr-Ausstellung war. Für den damaligen BAföG-Satz stellte die Stadt Lixfeld und weitere Studienkollegen an. Wenig später ging Kauz und Lixfeld hatte eine Halbtagsanstellung als Museumsleiterin anstelle eines Referendariats in der Tasche. "Ich habe das nie bereut. Geld ist nicht alles. Ich hatte viel mehr: Ich hatte ein schönes Arbeitsleben." Für dieses Arbeitsleben nahm Lixfeld auch einige Unannehmlichkeiten auf sich. Von Freiburg und später von Sulzburg aus pendelte Lixfeld mehrmals pro Woche nach Schramberg, übernachtet noch heute bei "Mutter Budke", wie die Museumsleiterin ihre ehemalige Mitarbeiterin Agnes Budke liebevoll nennt.

Lixfelds Lebenswerk sind zahlreiche Ausstellungen, die sie in den vergangenen fast vier Jahrzehnten organisiert hat. Sie hat aus einem Ausstellungsort für ein paar Majolikatassen eine Bildungseinrichtung für Schramberger und Besucher der Stadt gemacht. "Wir mit allen", lautete der Leitsatz. Kein Museum für die Großkopfeten, sondern für die Schramberger, deren Geschichte und deren Zukunft. Das ist das 150-jährige Stadtjubiläum eine passende Zäsur.