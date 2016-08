Schramberg Mit Detektiv Pfeife auf der Spur des Glückes

Am Samstag, 3. September, findet das traditionelle Geländespiel statt, bevor die Freizeit am Sonntag mit einem gemeinsamen Familiengottesdienst und anschließender Siegerehrung endet. Im morgigen Gottesdienst werden die Mitarbeiter der Freizeit ausgesendet. Die letzte Vorbesprechung für die Freizeit findet am Montagabend um 18 Uhr im Gemeindehaus statt.