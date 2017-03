Schramberg Mit dem Mountainbike der Zukunft entgegen

Schramberg-Waldmössingen. Mit der Gründung einer Mountainbike-Gruppe will der Radfahrerverein zu Tischtennis und Rennfahren ein zusätzliches Sportangebot für Kinder und Jugendliche schaffen. Wie Jugendleiter Christoph Keller in der Hauptversammlung informierte, sei der Antrag an die Gemeinde zur Nutzung eines Waldstücks gegenüber dem Römerkastell positiv beschieden und ein Nutzungsvertrag geschlossen worden. Die vorhandene Topografie biete beste Möglichkeiten, um Fahrkönnen und Geschicklichkeit zu trainieren.

Bei einer Begehung mit dem Revierförster sei insbesondere die Verkehrssicherheit des geplanten Trails beurteilt worden. Durch Ausforstarbeiten sei diese nun gewährleistet und die Zusage des Forstamts liege vor. Derzeit warte der Verein noch auf grünes Licht von der Naturschutzbehörde. Es brauche keine zusätzliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, da mit einem Schild deutlich auf geeignete Ausrüstung und der Nutzung auf eigenes Risiko hingewiesen werde, schilderte Keller.

Vorsitzender Roland Weißer betonte, an dem Thema Mountainbike-Gruppe müsse der Verein dranbleiben. Erste neue Jungmitglieder gebe es bereits. Ziel müsse sein, regelmäßig einmal wöchentlich eine Trainingseinheit anzubieten. Weißer forderte bei diesem Projekt Unterstützung von allen Seiten ein, "das ist unsere Chance für die Zukunft", bekräftigte er.