Schramberg Mit Dauerbetrieb wird gerechnet

Schramberg-Sulgen. Dieser wurde von Auszubildenden des Schramberger Schraubenherstellers HECO im Rahmen eines Sonderprojektes selbst gebaut und an die Schule gespendet.

Die Azubis sind innerhalb ihres Ausbildungsbetriebes in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig – teils technisch, teils kaufmännisch, heißt es in einer Mitteilung. Damit sie das täglich Erlernte auch losgelöst vom beruflichen Alltag anwenden können, keimte bei HECO im vergangenen Jahr die Idee für ein besonderes Azubi-Projekt auf, bei dem Auszubildende in Eigenregie eine handwerkliche Aktion starten und umsetzen sollten. "Lernen findet nicht nur in der Schule oder im Ausbildungsbetrieb statt, sondern auch in Form von praktischen Übungen. Mir war in diesem Falle wichtig, dass unsere Auszubildenden einmal unmittelbar die Arbeitsweise von Schreinern kennenlernen, die täglich unsere Schrauben nutzen. Schließlich müssen wir als Hersteller über unsere Zielgruppen und ihre Erwartungen an unsere Produkte gründlich Bescheid wissen", nennt Ausbildungsleiter Fabian Schumacher die Motivation für die Aktion. Doch nicht nur das: Wie beim Sport zählte auch bei diesem Projekt der Teamgeist. "Wenn man gemeinschaftlich etwas erarbeitet und dabei zu einem tollen Ergebnis kommt, schweißt das ungemein zusammen", weiß Schumacher. Die Auszubildenden nahmen die nicht alltägliche Herausforderung an und entschieden sich für den Bau eines Tischkickers im pfiffigen HECO-Design. Begleitet von ihrem Ausbildungsleiter und unterstützt von zwei Schreinermeistern übten sich die Azubis in einer Mietwerkstatt zunächst im Umgang mit dem Werkstoff Holz und schreinerten in kleinen Gruppen ihren Tischkicker. Es wurde gesägt, gefräst, gebohrt und selbstverständlich auch geschraubt. Die Projektbeteiligten, von denen einige selbst Schüler an den Beruflichen Schulen sind, übergaben ihr Meisterstück in neue Hände. "Wir freuen uns sehr über die Spende. Der Tischkicker ist ein hochwertiges Einzelstück und dadurch etwas ganz Besonderes. Er wird sicherlich auch nachfolgenden Jahrgängen noch lange Freude bereiten – trotz des zu erwartenden Dauerbetriebs in den Pausen", bedankte sich Schulleiter Axel Rombach im Namen des Kollegiums. Um das Spielgerät gebührend einzuweihen, for-derten die Azubis ihn und einige Lehrer auch direkt zu einer ersten Partie am Kickerkasten heraus.