Schramberg Mit breitem Spektrum

Die Jugend gibt dabei einen Überblick über alle Aktivitäten ihrer Ausbildung. Das Programm verspricht eine weihnachtliche Atmosphäre. Als jüngste Musikanten werden die Kinder der Blockflötengruppe mit weihnachtlichen Liedern ihr Können zeigen. Die Ergebnisse der ersten Ausbildungsjahre am Musikinstrument zeigen dann die Zöglinge zusammen mit ihren Ausbildern. Ruhige und melodiöse Stücke für die Adventszeit hat auch der neue Jugenddirigent der Bläserjugend, Andreas Nagel, mit der Jugendkapelle einstudiert. Nagel freut sich schon auf das Klangerlebnis der Stücke in der Kirche. Gemeinsam mit der Kapelle werden auch weihnachtliche Lieder gesungen. Kurze und besinnliche Geschichten zur Adventszeit werden zur Auflockerung in das musikalische Programm eingestreut.

Die "Harmonie" bittet um Spenden für das Missionsprojekt der Familie Schaller, die in Haiti nach dem verheerenden Wirbelsturm Aufbauarbeit für das völlig zerstörte Land leistet.