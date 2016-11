Schramberg Mit Baskenmütze und Hosenträgern

Seit 2011 macht die aus Freiburg stammende Band, die Bühnen in ganz Deutschland unsicher. Mit ihrer fetzigen Irish Folk-Musik nehmen die Künstler ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die Kneipen von Irland. Die Markenzeichen sind dabei die Baskenmützen und Hosenträger. "Irish Folk ist für uns natürlich lustige Musik, bei der man auch mal saufen kann, aber sie kommt auch von Herzen", bekräftigte Kai, der Leadsinger der Truppe.

Zwischen Banjo, Fidel, Gitarre und Pfeifen steckt eben trotzdem viel Leidenschaft. Der Name der Gruppe, "Restless Feet", also "ruhelose Füße", bestätigte sich auch im Zodiak. Die zahlreich erschienenen Zuhörer hatten ihren Spaß und tanzten schon bald zur Musik der sympathischen Band.

Neben selbst komponierten Liedern spielten die Freiburger auch Klassiker des Irish Folk. Man unterschätzt leicht, welche Vielfalt sich hinter dem Musikstil verbirgt, neben der musikalischen Komponente sind auch die Inhalte der Songs nicht ganz uninteressant. Gespielt wurde fröhliche Musik, die die Gäste im Zodiak zum Tanzen verleitete, aber auch ernsthafte Leider, wie "I wish I was back home in Derry". Dieses Lied handelt von irischen Kriminellen, die von der britischen Regierung per Schiff Anfang des 19. Jahrhunderts nach Australien gebracht wurden: "Im Jahre 1803 segelten wir los auf das Meer, raus aus der schönen Stadt Derry; Richtung Australien, falls wir nicht alle ertrinken werden. In unseren rostigen eisernen Ketten riefen wir nach unseren Kindern. Sechzig Rebellen auf dem Weg zu Botany Bay (Gefängnis an der australischen Küste), oh wie ich wünschte ich wäre wieder zu Hause in Derry."