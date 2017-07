Schramberg Mit ausdrucksstarker Klangvielfalt

Der Dreiklangsaufgang im ersten Satz, die weichen Achtel in den tiefen Begleitstimmen und die präzise Stoßtechnik, vorwiegend in der ersten Klarinette, erfolgten in beglückender Perfektion. Auch das folgende "Larghetto" wurde weich und sanft gestaltet, die Bassläufe in der tiefen Klarinette kamen deutlich zum Vorschein. Tänzerisch beschwingt mit präzise gesetzten Portato-Vierteln folgte das "Menuett", dann in ausdrucksstarker Melodik das "Adagio". Den effektvollen Abschluss bildete das "Rondo" locker und spritzig mit scharfen Staccati.

Höchste Konzentration beim Zusammenspiel

Gerade bei dieser Bearbeitung spürte der Zuhörer die dem Instrument der Klarinette eigene Klangvielfalt: spröde in der Tiefe, butterweich im Mittelfeld und in der Höhe von kristallener Klarheit.

Das Saxofontrio aus Yannik Herzog, Till Bleile und Jeanloup Pineau unter der Leitung von Sabrina Michelfeit setzte das Programm mit dem "Prelude" aus der Carmen-Suite von Georges Bizet fort, arrangiert von Karen Evan. Dieses rhythmisch sehr bewegte Prelude lebte ganz aus dem Gegensatz von schnellen Passagen in den tiefen Stimmen und gefühlvoller Melodik in der hohen Lage. In wünschenswerter Präzision, obwohl bei sehr anspruchsvoll schnellem Tempo, wurde Händels "Ankunft der Königin von Saba" wiedergegeben.

Vor allem die virtuosen Begleitstimmen in der Tiefe stellten an die Jungmusiker große Anforderungen. Als kleine bildhafte Miniaturen erwiesen sich die drei Stücke aus den "Cinq Images" von Jean Bouvard. Besonders der dritte Teil, taktlich außerordentlich schwierig, forderte im Zusammenspiel höchste Konzentration. Auch das letzte Stück "Quater Past Three" von Lennie Niehaus war mit schwierigen wechselnden Rhythmen nur so gespickt und verlangte durch die häufigen Synkopen immer wieder andere Akzentuierungen.

Tonartwechsel sorgen für Überraschungen

Das Blechbläserquintett aus Nico Aberle, Benedikt Gießibl, Annika Leib, Jonas Kopf und Timo Springer, das durch Dominik Rohrer ergänzt wurde, spielte unter der Leitung von Meinrad Löffler als nächstes die "Second Military Suite" von Gustav Holst. In wuchtigem Bläserklang wurde der "March" intoniert, wobei vor allem der Posaune solistische Verantwortung zukam, die das Thema, nur von der Tuba begleitet, sozusagen vorstellte, bevor es die übrigen übernahmen. Lyrisch ausdrucksvoll, in Moll gehalten, folgte das Lied ohne Worte, "Song without words", wobei es auch hier die Posaune war, die ihre tiefe Gegenstimme den melancholischen Akkorden der übrigen Bläser unterlegte.

Rhythmisch zupackend waren dagegen die Schlusssätze "Song of the Blacksmith" und "Fantasia on the Dargason". Von Joe Grain erklang ein moderner Tango mit einem geschmeidigen Thema, das in seinen Tonartwechseln immer wieder für Überraschungen sorgte. Auch das letzte Stück, der vielen Zuhörern bekannte Spiritual "Swing Low, sweet Chariot" wirkte auf dem schnellen Begleitrhythmus wie eine moderne, zeitgenössische Verfremdung.

Josef Doedt vom Förderverein bedankte sich am Ende bei Publikum und allen Ausführenden und überreichte allen Musikschülern Kugelschreiber, die mit einer besonderen Gravur versehen waren.