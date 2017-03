Schramberg Mission zum Wohle der Vierbeiner

Schramberg. Kein Tag vergeht, an dem nicht ein Anruf den Tierschutzverein Schramberg erreicht. Meistens sind es herumstreunende Katzen oder entlaufene Hunde, die Hilfe benötigen, manchmal aber auch Menschen, die selbst in eine Notlage geraten sind. Besonders bewegend sei der Fall einer um ihre Mutter und deren drei Katzen besorgte Tochter, teilt der Verein mit. Die ältere Frau musste aufgrund einer schweren Erkrankung ins Krankenhaus und war danach dauerhaft nicht mehr in der Lage, sich um ihre Tiere zu kümmern. In solchen Fällen, wenn niemand sonst die Tiere versorgen kann, springen die Schramberger Tierschützer helfend ein. Zwei Katzen wurden noch am gleichen Abend aus dem Haus geholt. Die dritte Katze, ein besonders scheues Tier, fanden die Tierschützer erst nach einigen Tagen und brachten sie ebenfalls in eine Pflegestelle.