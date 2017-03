Schramberg Michael Link eröffnet "Schwabengipfel"

Link wollte doch tatsächlich den Männern klar machen, dass sie ab Mitte 50 nutzlos seien: "Sie begeben sich auf Sinnsuche." Da könne es schon einmal vorkommen, dass sie in Leuchtkleidung mit dem Mountainbike im Wald herum fahren. "Sie machen sich zum Gespött der Wildtiere, und die Rehkitze fragen erstaunt ihre Mütter, was das denn soll. Diese antworte: "Das ist die Krone der Schöpfung." Die Feinde der Mountainbiker seien die Nordic Walker, stellt Link fest. Link sei zwar zu Ohren gekommen, dass bei diesem Sport nahezu 685 Muskeln belastet würden. Da die Sportler so grimmig drein schauen, seien diese aber wohl im Gesicht. Sein Hund komme regelmäßig mit bis zu acht Stöcken zurück, die er den herumfuchtelnden Walkern abgenommen habe.

Ein Groll seien ihm beim Elternabend die "Zeitschindermütter", die immer noch eine Frage stellen wollen, "damit sie nicht heim müssen". Wenn es dann noch um die Wahl zum Elternbeirat gehe, sei das "Geiselnahme in Tateinheit mit Erpressung". Seine Frau frage ihn daheim, wie der Elternabend gewesen sei. Und er antworte freudestrahlend, dass sie in Abwesenheit gewählt worden sei. Als der Kabarettist wissen will, wer Hundetüten benützt, meldet sich ein Herr. Diesem tut er gleich kund: "Die sind aber für den Hund, nicht für Sie."

Schallendes Gelächter erntet er für seine Antworten von Besuchern zur Pause auf die Fragen: "Was heißt hier Pause, wir machen Pause, wenn wir fertig sind!" Nach der Pause ging es genau so erheiternd weiter. Den ganzen Abend über hatte das Publikum zu den Berichten im reinsten Schwäbisch seinen Spaß. Oft werde Link nach seinen Beruf gefragt. Wenn er darauf antworte, dass er Kabarettist ist, komme oft die Aussage: "Ja und schaffe den se nix." Daher habe er große Freude am "nix schaffe". Denn er brauche ja ein Hobby. Link mache keine halben Sachen – gar keine Sachen zu machen, müsse geübt werden. "Nix mache kannsch überall, au in der Küche."