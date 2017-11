Schramberg Mental schwere Einsätze gemeistert

Schriftführer Frank Langenbacher ließ den Berichtszeitraum detailliert, auch teils sogar mit Bildern, Revue passieren. Kassier Daniel Storz berichtete von einem erwirtschafteten "kleinen" Plus in der Kasse, was ihm durch den kommissarischen Kassenprüfer Andreas Göllinger großes Lob einbrachte. Seine Wahl für zunächst zwei Jahre fiel einstimmig aus.

Stadtbrandmeister Werner Storz erwähnte, das neue Gerätehaus habe auch optisch den letzten Schliff erhalten. Inzwischen habe man sich in dem etwas über ein Jahr alten Gerätehaus richtig eingelebt. Die Aufteilung der Räume und Flächen habe sich bestens bewährt.

Lehrgänge absolviert

Die digitale Umstellung der Leitstelle erfordere eine neue Software, verbunden mit aufwändigen Arbeiten. Um weiterhin schlagkräftig und für die Zukunft gerüstet zu sein, absolvierten unter Gruppenführer und Ausbilder Daniel Storz die jugendlichen Feuerwehrkameraden Maik Bihler, Stefan Glück, Andreas Göllinger, Günther Griesbaum, Roland Hezel, Steffen Kuhner, Frank Langenbacher, Dominik Pfeifer und Christian Riemann das Leistungsabzeichen in Gold. Steffen Kuhner absolvierte zusätzlich noch den Lehrgang zum Truppführer. Johannes Krämer, Mike Teufel und Jeremy Teufel absolvierten den Grundlehrgang zum Atemschutzgeräteträger sowie Mike Teufel und Jeremy Teufel noch den Lehrgang zum Truppmann. Roming beförderte Johannes Krämer, Mike Teufel und Jeremy Teufel zum Feuerwehrmann sowie Steffen Kuhner und Simeon Kimmich zum Oberfeuerwehrmann. Roming wies bereits auf das traditionelle Ringpaschen am Sonntag, 31. Dezember, sowie auf den Start in die neue Übungssaison am 22. Januar hin.

Die Vorstellung des neuen Bildbandes "Neubau Feuerwehrgerätehaus Schramberg-Sulgen mit zentraler Feuerwehrwerkstatt des Landkreises Rottweil" stieß auf besondere Aufmerksamkeit.