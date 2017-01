Schramberg Meister der Kirchen- und Chormusik

Der bedeutende Kirchenmusiker stammte aus Oberschwaben, wo er am 19. Juni 1843 als Sohn des Drehers Dionysius Fiesel und seiner Ehefrau Katharina Fiesel in Kirchen bei Ehingen an der Donau das Licht der Welt erblickte. Er war von Beruf Volksschullehrer und kam in seinen ersten Berufsjahren nach Seedorf, von wo aus er an den Orgelkursen des ebenfalls bedeutenden Kirchenmusikers Johann Baptist Braun (1808 bis 1872) in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Schramberg teilnahm.

Elf Kinder

Im Kloster Beuron, das 1863 von Benediktinermönchen im Donautal neu gegründet worden war, konnte er seine hohe Begabung im Orgelspiel und im Choralgesang vervollkommnen. Am 9. Januar 1871 verheiratete er sich mit Cäcilie Spiegel. Dem Ehebund wurden insgesamt elf Kinder geschenkt, von denen vier Söhne und vier Töchter das Erwachsenenalter erreichten. Unter großen Opfern ermöglichte die Familie allen vier Söhnen ein Studium: Josef, Franz und Karl Fiesel wurden Priester, Wilhelm Fiesel Kunstmaler. Sie lebten alle im Königreich Bayern. 1871 wurde Gustav Fiesel von Reichsgraf Cajetan von Bissingen und Nippenburg (1806-1890) als Patronatsherr der katholischen Pfarrgemeinden in der (ehemaligen) Herrschaft und Kirchenstiftung Schramberg die Schulstelle in Heiligenbronn übertragen, die mit dem dort 1857 von David Fuchs (1825 bis 1885) gegründeten Franziskanerinnenkloster verbunden war. Zwischen 1882 und 1885 arbeitete Gustav Fiesel kurzzeitig in Nusplingen auf der Schwäbischen Alb und konnte sich unter Anleitung des bedeutenden Kirchenmusikers Franz Xaver Haberl (1840 bis 1910) in Regensburg weiterbilden.

1885 übernahm Gustav Fiesel die zweite Lehrerstelle der katholischen Volksschule in der aufstrebenden Industriestadt Schramberg, die mit dem Amt des Organisten und Chorleiters in der katholischen Pfarrgemeinde verbunden war. Er konnte sich nun mit seiner außergewöhnlichen Begabung voll entfalten, auch als Dirigent der Gesangvereine "Liederkranz" und "Frohsinn". Er galt als "Meister des freien Spiels" und verfasste zahlreiche Kompositionen, die damals von vielen Kirchenchören gerne aufgeführt wurden.

Wertvolles "Erbe" fehlt

Zum Höhepunkt seines Wirkens wurde am 29./30. September 1910 die in Schramberg stattfindende Plenarversammlung des Cäcilienvereins der Diözese Rottenburg, bei der die von ihm komponierte "Cäcilienhymne" uraufgeführt wurde.

Nach 45-jähriger Berufstätigkeit trat Gustav Fiesel am 1. November 1908 in den Ruhestand und wurde für seine herausragenden Verdienste um Schulwesen und Kirchenmusik mit der Verdienstmedaille des Friedrichsordens ausgezeichnet. Nachdem er noch fünf Jahre den Kirchenchor und den Gesangverein "Frohsinn" geleitet hatte, zog er am 1. Juli 1913 in das kleine Pfarrdorf Ottmarshausen bei Augsburg, wo sein Sohn Josef Fiesel (1871 bis 1906) bis zu seinem frühen Tod im Alter von nur 36 Jahren als Priester gewirkt hatte und auch sein Sohn Wilhelm Fiesel als Kunstmaler lebte. Dort starb der angesehene Lehrer, Chordirektor und Komponist am 3. Januar 1917 im Alter von 74 Jahren.

Der Kontakt zu seiner Familie ging von Schramberg aus verloren. Das Schicksal seines musikwissenschaftlich wie stadtgeschichtlich wertvollen Nachlasses ist unbekannt. Vielleicht lassen sich aus der großen Familie noch Nachkommen finden, um Leben und Wirken von Gustav Fiesel besser würdigen zu können.