Schramberg Meinungsbildung steht auf guter Basis

Iniziiert wurde die Veranstaltungsreihe von Matthias Krause Anfang des Jahres. Er und sein Team erkannten das Problem, dass es besonders auf dem Land an Angeboten für jüngere Leute mangelt, sich politisch auszutauschen. Um diese Lücke zu schließen, entstand das Konzept von "Make Demokratie Great Again" mit einem Team aus mittlerweile sieben engagierten jungen Leuten.

"Demokratie ist kein Selbstläufer, jeder muss sich einbringen können", so Krause über den Grundgedanken der Veranstaltung. Dabei sei freie Meinungsäußerung sehr wichtig, um nicht in alte Muster zurück zu fallen und eine offene Gesellschaft zu fördern. Was die folgenden Veranstaltungen betrifft, zeigen sich die Veranstalter zuversichtlich. "Die heutige Themen-Sammlung bietet uns eine sehr gute Basis", so Krause. Die Veranstalter des Konzepts sehen im weiteren Verlauf jeweils eine Veranstaltung pro Quartal vor, dabei sind alle Interessierten willkommen.