Schramberg "Meilenstein" auf Weg in eine bessere Welt

Schramberg. Schramberg machte das alles an einem Tag: Am Morgen eröffnete der Weltladen an neuem Ort beim Parkhaus, kurz danach eröffnete Oberbürgermeister Thomas Herzog den Markt der Kulturen im Gymnasium und erhielt dort am Nachmittag die Ernennungsurkunde zur Stadt des fairen Handels.

Das alles platze nicht über Nacht als überraschende Wundertüte über der Stadt herein. Es ist das Ergebnis vom Engagement vieler, auch einzelner Bürger in Eine-Welt-Forum, Juks3, Steuerungsgruppe, Handels- und Gewerbeverein (HGV), in Kirchen, Verwaltung und Gemeinderat. Ihr oft jahrelanger Einsatz machte es möglich, dass es nach vierjähriger Pause wieder einen Weltladen gibt, dass zum fünften Mal ein Markt der Kulturen mit vielen ausländischen Mitbürgern auf die Beine gestellt wurde, und dass Schramberg ganz locker und mit Freude die Kriterien als Fairtrade-Stadt erfüllt. Da konnte Thomas Herzog mit Recht einen besonderen Tag hervorheben, der seinen Ursprung schon 2002 im bürgerschaftlichen Projekt Eine-Welt-Forum hat, schon damals mit der Auszeichnung als dritte Hauptstadt fairen Handels in Deutschland. Für die Stadt sei es "ein Meilenstein in den Bemühungen um eine bessere Welt" und sporne an, in "gemeinsamer Arbeit Schramberg noch fairer zu machen".

Darum werde sich auch die Steuerungsgruppe bemühen, versprach Sprecher Albert Risch. Man habe mit dem HGV ein breites Spektrum entwickelt mit Geschäften, Gastronomie, Vereinen, Schulen, Kirchen und Stadtverwaltung. Menschen müssten von ihrer Arbeit leben können mit einem fairen Preis für Milchbauern hier und für Kakaoanbauer im Süden.