Schramberg Mehrwert am Skihang oder auf dem Eis erlebt

Auch die Wanderer erlebten die Umgebung von Schramberg aus einer ganz anderen Sicht und mit dem Wetter hatte man doch noch großes Glück.

Schule nicht nur Unterricht

Obwohl die Organisation eines solchen Tages einen hohen Aufwand bedeutet, sieht Hezel vor allem den Mehrwert für die teilnehmenden Schüler. Schule bestehe eben nicht nur aus Unterricht. Und wenn nach solch einem Tag die große Mehrheit zurückmeldet: "Es war toll und hat Spaß gemacht", so wird es sicherlich auch in Zukunft den Wintersporttag als feste Einrichtung an der Erhard-Junghans-Schule geben.