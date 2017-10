Schramberg Mehr Sicherheit durch Brötchentaste

Schramberg. Für die Gesamtstadt wird ein gesamtstädtisches Parkierungskonzept in Auftrag gegeben, bei dem auf dem Schweizer-Parkplatz in der Talstadt eine "Brötchentaste" ein Jahr lang getestet wird.

Dem Empfehlungsbeschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik folgte der Gemeinderat ohne weitere Diskussion voll umfänglich. Für die Anhebung der Parkhöchstdauer in Sulgen von bisher einer Stunde auf zwei Stunden hatte die Parfümerie Multerer einen Antrag an die Stadtverwaltung eingereicht, den auf Nachfrage auch der Handels- und Gewerbeverein unterstützt.

Für die Einführung einer Brötchentaste auf dem gebührenpflichtigen Schweizer-Parkplatz hatte sich die SPD/Buntspecht-Fraktionsgemeinschaft in einem weiteren Antrag an die Stadt stark gemacht. Sie begründete dies damit, dass besonders zur Mittagszeit viele Eltern bei der Abholung ihrer Kinder das Auto entlang des Schulhofs parkten, weil auf dem gebührenfreien Berneckparkplatz alles belegt ist. Dadurch komme es zu gefährlichen Situationen, weil die Kinder zwischen den Autos hindurch laufen. Auf den nebenan liegenden Schweizer-Parkplatz wird nicht ausgewichen, weil es dort etwas kostet. Mit einer Brötchentaste auf dem Schweizer-Parkplatz, so die Ansicht der Fraktionsgemeinschaft, könnte das Gefahrenpotential entschärft werden.