Schramberg Mehr Parkplätze für Familien

Schramber g . Der Frauenbereit macht sich für mehr zentrumnahe Familienparkplätze stark und hat dazu einen Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht. "Als Frauenbeirat ist uns wichtig, dass Familien die Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten in Schramberg gut nutzen können. Dies würde durch zentrumsnahe Familienparkplätze gefördert und gleichzeitig würde durch diese Lösung das Gefahrenpotenzial beim Aussteig von Kindern mininiert", heißt es in dem Schreiben. Die Familienparkplätze im Parkhaus seien als solche nicht brauchbar, da sie nicht breiter als andere Parkplätze seien. Diese sollten, so ein Punkt in dem Antrag, umgestaltet werden.