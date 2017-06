Schramberg-Sulgen. Der bekannte Theologe und Publizist Friedrich Schorlemmer ist am Montag, 12. Juni, zu Gast bei Marktplatz Kirche in Schramberg. Die Veranstaltung ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Schramberg-Sulgen (Wittumweg), hat das Thema "Wohl dem, der Heimat hat. Über Verwurzelung in einer globalisierten Welt". Friedrich Schorlemmer, engagierter Bürgerrechtler und streitbarer Publizist, ermutigt zur Suche nach einem Ort, "an dem wir anerkannt und gebraucht werden, zum Bruch mit starren Denkmustern und zu menschlichem Respekt. Wo ist meine Heimat, wo ist mein Zuhause? Heimat in einer Landschaft und einer Gemeinschaft, in einer Kirche und einem Garten, an einem Fluss und in einer Straße, in einem Buch und einer Melodie. Menschenrecht und Menschenpflicht ist die unverwüstliche Hoffnung zu einem friedlicheren Zusammenleben in mehr Gerechtigkeit", so die Ankündigung. Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro gibt es an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet.