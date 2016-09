Schramberg Mehr Fahrgäste: Bürgerbus nimmt Fahrt auf

"Der Bürgerbus erspart mir viel Anstrengung"

"Früher musste ich meine Einkaufstaschen vom Busbahnhof bis nach Hause schleppen. Der Bürgerbus erspart mir da viel Anstrengung." Auch Lamprecht stimmt dem zu: "Ich fahre gerne mit dem Bürgerbus vom Heideckle in die Innenstadt und auch wieder nach Hause. Bevor es den Bürgerbus gab, bin ich fast nicht mehr in die Stadt gekommen."

Vor allem für Menschen, die kein Auto haben, biete der Bus eine gewisse Selbstständigkeit. Beide genießen die tollen Aussichten während der Fahrt und Michaelis schwärmt: "Alle Busfahrer sind so nett und hilfsbereit!" Auf der Fahrt werden die Fahrer teilweise auch von "Nicht-Schrambergern" angesprochen, die sich über das Angebot informieren wollen. Eine Frau mit Rollator verspricht: "Demnächst fahre ich auch mal wieder mit." "Der sehr praktische Nutzen und Hintergedanke des Projekts wird leider von vielen nicht gesehen", meint Reinhold Rapp, als er nach der bisherigen Resonanz der Fahrgäste gefragt wird. Auch er gehört zu dem Team von insgesamt 34 Busfahrern. "22 davon sind aktiv unterwegs", erläutert Matthias Kohlhaase, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Er stellt heute Abend in der Sitzung des Verwaltungsausschusses den Betriebsbericht fürs erste Halbjahr vor (Beginn: 18 Uhr im Rathaus). Der Bürgerbus ist seit dem 25. Januar unterwegs.

Von 430 Fahrgästen auf 550 gesteigert

"Am Tag fahren höchstens vier Personen mit", erläutert Rapp. Der 67-jährige Rentner ist von Anfang an dabei. In Sulgen gibt es fast 40 Haltestellen, doch an vielen seien bisher noch nie Leute eingestiegen, sagt er.

Dass Sulgen schwächer frequentiert werde, liege unter anderem auch an der Topografie, ist sich Kohlhaase sicher. Im März seien es durchschnittlich 430 Fahrgäste gewesen, mittlerweile liege die Zahl bei 550. "Ich sehe die Situation insgesamt sehr positiv." Der Altersdurchschnitt der Fahrgäste liege bei über 50 und es seien fast immer die gleichen, schildert Rapp seine Erfahrungen. "Die meisten fahren mit, um kleinere Einkäufe zu erledigen oder um zum Friedhof zu fahren." Allerdings sind das meist Einzelfahrten, wirklich viel Geld kommt dabei also nicht zusammen.

Die Probleme sieht Rapp besonders in der Verteilung der Haltestellen. Um diese Veränderung vornehmen zu können, müsse man allerdings erst einmal abwarten, wie sich das Projekt weiterhin entwickelt. Viele Leute wollen außerdem nicht an Zeiten gebunden sein oder ihre Gewohnheiten ändern. "Mit dem Auto ist man natürlich flexibler, doch gerade für körperlich eingeschränkte Personen ist das Projekt optimal." Alle bisherigen Mitfahrer seien "völlig begeistert" gewesen und finden es schade, dass es so verhalten angenommen wird.

Doch auch Rapp ist optimistisch. "Gerade wenn es kälter wird, nutzen bestimmt mehr Leute den Bus. Ich werde auf jeden Fall weiterhin meine Runde fahren."