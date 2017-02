Schramberg Mehr als Schokolade und Manneken Pis

Aber natürlich stand für die Leistungsschüler des Politikkurses auch ein bisschen Europa auf dem Programm: Im Parlamentarium, einer Ausstellung über die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union, lernte man über die EU-Politik. Nicht nur trocken, sondern multimedial und anschaulich wurden die politischen Prozesse erklärt. Live miterleben konnten die Schüler die Entscheidungsfindungen allerdings nicht: das Parlament tagte zu der Zeit in Straßburg. Auch ein Stück Heimat bekamen die Schramberger Schüler in Brüssel zu sehen: In der Landesvertretung Baden-Württemberg wurden sie von einem Abgänger des Gymnasiums begrüßt. Gert Jauernig machte 1990 in Schramberg sein Abitur und kümmert sich nun seit über zehn Jahren um die Öffentlichkeitsarbeit in der Vertretung Baden-Württembergs.

Jauernig erklärte den Schülern, welchen Zweck Vertretungen der Bundesländer in Brüssel haben: "Die Interessen von Baden-Württemberg werden von uns und über den Ausschuss der Regionen in den politischen Prozess eingebracht". Der Ausschuss der Regionen, ein beratendes Gremium mit 350 Mitgliedern aus ganz Europa, wurde ebenfalls besucht. Bei dem Besuch des NATO Hauptquartiers SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) in Mons, stand ein Leutnant der Bundeswehr Rede und Antwort. Er erklärte die aktuellen Einsätze von NATO-Streitkräften und betrachtete die Situation durchaus auch kritisch. Mit der Wahl von Donald Trump würde die NATO zum Nachdenken über ihre Zukunft angeregt. Besonders mit dem Blick auf das Abitur, war es für die Schüler des Neigungskurses interessant, einen Einblick in die Sicherheitspolitik zu bekommen.