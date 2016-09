Schramberg Mehr als 200 Youngtimer machen Schramberg unsicher

Gestern morgen starteten 225 Youngtimer in Freiburg im Minutentakt in Richtung Schramberg. Dort angekommen stand eine Führung bei Junghans mit anschließendem Mittagessen auf dem Programm. Unterteilt in zwölf Gruppen besichtigten die Teilnehmer die Produktion und das Komponentenlager in der Geißhalde sowie die interne Ausstellung dort. Dabei erfuhr sie viel Wissenswertes über das Unternehmen sowie einige interessante Anekdoten aus der Gründerzeit. Große Begeisterung rief auch der funktionsfähige Paternoster hervor. Nachmittags ging es schließlich noch in die Autosammlung Steim, bevor die Weiterfahrt angetreten wurde.

Heute führt die "youngtimer rallye" an den Bodensee. und am Sonntag wird die Tour in München bei BMW zu Ende sein. Die meisten der Teilnehmer hatten bereits vor dem Start eine beachtliche Strecke zurückgelegt, um nach Freiburg zum Startpunkt zu gelangen. Sie kamen etwa aus Köln oder Münster angereist, einige von ihnen sogar aus Holland und Luxemburg.