Schramberg Mehr als 1100 Spender helfen mit

Am Ende des Sommers steht der Umzug an

Auf einer "Dankesmauer", die ständig gewachsen ist, sind die Spender aufgeführt, die 100 Euro und mehr beigetragen haben, sortiert von Aalen bis Zimmern. Hier finden sich bereits mehr als 1100 Spender. Auch wenn die Stiftung noch nicht ganz am Ziel ist, herrscht an der Berufsschule und in den Ausbildungsbetrieben bereits Vorfreude. Denn der Ausbau von St. Klara schreitet voran: Vor kurzem wurde das Baugerüst abmontiert. Bis zum Sommer sollen auch die Innenarbeiten erledigt sein, sodass die Berufsschule unter der Leitung von Udo Neudeck bis zum Beginn des neuen Schuljahrs im September umziehen kann.

Bisher ist sie beengt in einem 60 Jahre alten Gebäude sowie in weiteren Gebäuden der Stiftung untergebracht. Im neuen Bau finden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderung dann optimale Voraussetzungen für ihre schulische Förderung.

Weitere Informationen: Wer spenden möchte, kann das auf der Internetseite www.wir-machen-schule-machen-sie-mit.de oder per Überweisung auf das Spendenkonto bei der Kreissparkasse Rottweil (IBAN DE56 6425 0040 0000 5403 40) , Stichwort "Wir machen Schule" tun.