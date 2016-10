Schramberg Medzentrum: Lärm ist wichtiger Aspekt

Die örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans "Ärzte- und Gesundheitszentrum Schramberg" wurden nun von einem Vertreter der Ingenieurgesellschaft für Infrastrukturprojekte "Fichtner Water & Transportation" erläutert.

Der Gemeinderat stimmte einer Offenlage einstimmig zu, sie solle im Oktober/November diesen Jahres durchgeführt werden. Nochmals wurde in Anbetracht der Schließung des Krankenhauses im Jahr 2011 auf die dringliche Notwendigkeit eines modernen und zukunftsorientierten Ärzte- und Gesundheitszentrums hingewiesen. Dieses Zentrum solle im Sinne der Wiedernutzbarmachung auf der zentral gelegenen Brachfläche, ehemals Gelände der Gewerbeimmobilie Carl Haas, in Richtung Lauterbach entstehen, ein dazugehöriges Parkdeck auf dem Gelände zwischen Lauterbach und Tösstraße. Da dieses Vorhaben ohne Bebauungsplan jedoch nicht genehmigungsfähig ist, wurde im beschleunigten Verfahren ein Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Das Plangebiet mit einer Größe von 0,65 Hektar wird derzeit im Flächennutzungsplan von einer gewerblichen Baufläche in eine Mischbaufläche umgewandelt und als eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt.

Bei der Vorstellung des Bebauungsplans wurden die Lärmbelastung und der Hochwasserschutz besonders hervorgehoben. Zwar sei im bisherigen Prognose-Fall eines eingeschränkten Gewerbegebietes mit einem Ärzte- und Gesundheitszentrum von keinem relevanten nächtlichen Zusatzverkehr auszugehen, jedoch durchaus von einer für solch ein Gebiet sehr hohen Verkehrserzeugung tagsüber. Eine schalltechnische Untersuchung habe ergeben, dass in Teilbereichen die Orientierungswerte des Schallschutzes überschritten würden, weshalb Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorgesehen seien. Da das Plangebiet zu Teilen vom 100-jährigen Hochwasser (HQ100) betroffen war, muss das Gebäude des Parkdecks mit einer hochwassersicheren Außenwand sowie einem Mindestfreiboard von 50 Zentimeter über der HQ100-Linie ausgestattet werden. Allerdings seien vor allem die Auf- und Zufahrtsrampen davon betroffen, das restliche Gebäude weniger. Das Ärzte- und Medizinzentrum selbst befindet sich nicht im betroffenen Gebiet.